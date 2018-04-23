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Волгоградцев предупреждают о дождях и похолодании до -3ºС
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Волгоградцев предупреждают о дождях и похолодании до -3ºС 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о кратковременных дождях и похолодании по ночам до -3°С в начале новой недели.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 23 апреля местами возможен дождь и переменная облачность. Ветер ожидается северо-западный 6-11м/с, местами возможны порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, местами опустится до 0ºС. Днем потеплеет до +7… +12ºС, местами до +15ºС.
24 апреля пройдет без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью составит +2… -3°С, а днем +9… +14ºС.
25 апреля днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет западный, юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2…+7°С, при прояснении местами даже до -1ºС. Днем потеплеет до +8… +13ºС, местами до +17ºС.
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