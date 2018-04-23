Циклон с северо-запада принёс похолодание на Орловщину

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра сегодня, 23 апреля, Орловская область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Днём в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составила -2°С.. +3°С. Днем столбики термометров поднимутся до +6°С.. +11°С.

Атмосферное давление с утра составило 737 мм р/с, в течение дня вырастет до 744 мм р/с.