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Скандинавский циклон принёс на Орловщину дожди и грозы
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Скандинавский циклон принёс на Орловщину дожди и грозы 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Кольским полуостровом в Орловской области ожидается влажная и ветреная погода.
Сегодня днём, 26 апреля, будет облачно с пояснениями. Ночью в регионе прошли умеренные, местами небольшие дожди. Днем синоптики обещают также небольшие кратковременные дожди, местами возможна гроза.
Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с. Днем западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха ночью составила +6.. +11°С. Днем столбики термометров покажут +14.. +19°С.
Сообщение Скандинавский циклон принёс на Орловщину дожди и грозы появились сначала на РИА 57.
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