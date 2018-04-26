Скандинавский циклон принёс на Орловщину дожди и грозы

Под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Кольским полуостровом в Орловской области ожидается влажная и ветреная погода.

Сегодня днём, 26 апреля, будет облачно с пояснениями. Ночью в регионе прошли умеренные, местами небольшие дожди. Днем синоптики обещают также небольшие кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с. Днем западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха ночью составила +6.. +11°С. Днем столбики термометров покажут +14.. +19°С.