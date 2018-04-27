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Дождливый апрель: на Орловщине ожидаются грозы
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Дождливый апрель: на Орловщине ожидаются грозы 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни территория Орловской области будет находиться под влиянием ложбины циклона. Ожидается дождливая и ветреная погода, сообщают синоптики Центрального УГМС.
Днём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не наблюдалось. Днем по области пройдут дожди, местами небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +4.. +9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +10.. +15°С.
В воскресенье с отходом ложбины на восток, температура воздуха начнет постепенно повышаться.
Сообщение Дождливый апрель: на Орловщине ожидаются грозы появились сначала на РИА 57.
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