Дождливый апрель: на Орловщине ожидаются грозы

В ближайшие дни территория Орловской области будет находиться под влиянием ложбины циклона. Ожидается дождливая и ветреная погода, сообщают синоптики Центрального УГМС.

Днём в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не наблюдалось. Днем по области пройдут дожди, местами небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +4.. +9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +10.. +15°С.

В воскресенье с отходом ложбины на восток, температура воздуха начнет постепенно повышаться.