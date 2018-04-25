Атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди

Через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, при прохождении которого пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 15 м/с.

По информации Росгидромета, в Орловской области сегодня, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошёл небольшой, в отдельных районах умеренный дождь.

Днем также ожидается небольшой дождь. Ветер западной четверти, ночью 3-8 м/с, днем усилится до6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила +2°С.. +7°С. Днем столбики термометров покажут +13°С.. +18°С.