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Атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди
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Атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди 

РИА 57 49 минут назад
Фото: РИА 57
Через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, при прохождении которого пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 15 м/с.
По информации Росгидромета, в Орловской области сегодня, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошёл небольшой, в отдельных районах умеренный дождь.
Днем также ожидается небольшой дождь. Ветер западной четверти, ночью 3-8 м/с, днем усилится до6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила +2°С.. +7°С. Днем столбики термометров покажут +13°С.. +18°С.
Сообщение Атмосферный фронт принёс на Орловщину дожди появились сначала на РИА 57.
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