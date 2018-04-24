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Атлантический циклон принесёт на Орловщину осадки
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Атлантический циклон принесёт на Орловщину осадки 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
После промежуточного гребня антициклона на Орловскую область свое влияние начнет оказывать Атлантический циклон. Небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди.
Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью наблюдалась погода без осадков, днем местами пройдёт небольшой (1-2 мм) кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составила -3.. +2°С. Днем столбики термометров покажут +10.. +15°С.
По информации синоптиков Центрального УГМС, температура воздуха начнет повышаться и к середине недели достигнет 20°С тепла.
Сообщение Атлантический циклон принесёт на Орловщину осадки появились сначала на РИА 57.
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В Орловской области объявлен «желтый» уровень опасности Орловцев предупредили об усилении ветра Циклон из Скандинавии принёс на Орловщину непогоду
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