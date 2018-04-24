Атлантический циклон принесёт на Орловщину осадки

После промежуточного гребня антициклона на Орловскую область свое влияние начнет оказывать Атлантический циклон. Небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди.

Днём в регионе ожидается переменная облачность. Ночью наблюдалась погода без осадков, днем местами пройдёт небольшой (1-2 мм) кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составила -3.. +2°С. Днем столбики термометров покажут +10.. +15°С.

По информации синоптиков Центрального УГМС, температура воздуха начнет повышаться и к середине недели достигнет 20°С тепла.