Ещё
За прошедшие сутки уровень воды в кузбасских реках повысился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За прошедшие сутки уровень воды в кузбасских реках повысился 

АиФ Кузбасс 22 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
За минувшие сутки уровень воды в реках Кемеровской области повысился.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, по-прежнему не вскрылась Уса в Междуреченске. Лед потемнел и постепенно тает, есть торосы.
В выходные осадки наблюдались по северу области, на юге снег таял из-за высоких температур, воздух прогрелся до +20°С. В Междуреченске Томь поднялась на 27 см, до опасного уровня остается 247 см. В Новокузнецке Томь прибавила 28 см, до опасного уровня 329 см. В областной столице Томь упала на 5 см, до опасного уровня 435 см.
Наблюдение за паводковой обстановкой проводится на 52 гидрологических постах. Ситуацию контролирует межведомственный оперативный штаб.
АиФ Кузбасс: последние новости
Как будем отдыхать на майские праздники? Кузбасских автомобилистов предупреждают о сложных погодных условиях В Кузбассе вскрылись все реки, кроме Усы в Междуреченске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ252
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России211
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию29
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США348
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию224
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение