За прошедшие сутки уровень воды в кузбасских реках повысился

За минувшие сутки уровень воды в реках Кемеровской области повысился.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, по-прежнему не вскрылась Уса в Междуреченске. Лед потемнел и постепенно тает, есть торосы.

В выходные осадки наблюдались по северу области, на юге снег таял из-за высоких температур, воздух прогрелся до +20°С. В Междуреченске Томь поднялась на 27 см, до опасного уровня остается 247 см. В Новокузнецке Томь прибавила 28 см, до опасного уровня 329 см. В областной столице Томь упала на 5 см, до опасного уровня 435 см.

Наблюдение за паводковой обстановкой проводится на 52 гидрологических постах. Ситуацию контролирует межведомственный оперативный штаб.