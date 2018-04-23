Прогноз погоды. Мёрзнем под солнцем

Утро понедельника, 23 апреля, будет прохладным: на небе — невесёлое солнце пытается проглянуть сквозь пелену облаков, на термометрах -2…-3°С, а морозный северный ветер дует со скоростью около 7 м/с — одевайтесь на улицу теплее и прячьте уши. Днём облачно, температура повысится до +2…+4°С, ветер усилится до 8 м/с, а его порывы достигнут 17 м/с. Вечером +2°С, ветер немного ослабит силу, ночью снова будет мороз Атмосферное давление пониженное, сообщает Погода. НН.ру, 737-746 мм рт.ст.

По народному календарю — Терентий Маревный. Наши предки замечали, что в этот день в мареве должно показываться солнце: если солнце в дымке — год хлебородный, а если ясное небо — придется снова посевами заниматься.

Во вторник, 24 апреля, с утра нас ждёт переменная облачность, температура -1…-2°С. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Солнце весь день будет то показываться из-за облаков, то прятаться — и в итоге столбики термометров поднимутся только до +4°С. Вечером ветер успокоится до 2-3 м/с, на улице будет +3°С, а ночью 0…-2°С.

24 апреля — Антип Половод. По приметам, к этому дню должны вскрыться реки. Если этого не произошло, то год будет «худой». А вот если уже вовсю разливается половодье, и уже почти нет льдин — то будет хороший урожай и благополучное лето. Если в это день есть ночные заморозки — то жди урожай груздей.

В среду, 25 апреля, утро будет безоблачным, уверяют синоптики, и солнце быстро прогреет воздух с 0°С до +5°С. Но затем облака затянут небо, и день будет пасмурный — правда, без осадков, +7…+9°С. Ветер южный, 2-3 м/с. Вечером +4…+6°С, атмосферное давление 746 мм рт.ст. Ночью ветер усилится, и заморосит дождь.