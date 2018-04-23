Народный календарь. 23 апреля. Зачем на Терентия смотреть на пауков

Память о 33 мучениках, среди которых был и Терентий, на долгие века сохранилась благодаря сказаниям. Говорят, сила духа мучеников была безмерна, но безмерны были и их страдания.

И даже солнце в этот день вспоминает мучеников, в честь чего смотрит на мир через марево — туман. Поэтому у Терентия появилось прозвище — «Маревный».

Оценивать погоду и перспективы года наши предки пытались ранним утром, на восходе. Если солнце встает в мареве, то есть Терентий в силе, то это хороший знак, много будет хлеба. А вот если восход чистый, без облачка и без тумана, радости было мало — считалось, что скорее всего посевы пропадут и придется все пересеивать.

На Руси проблемы с дорогами были издавна, но на Терентия Маревного распутица достигала своего пика. Воистину «ни проехать, ни пройти» — это было сказано про этот день! Так что на Терентия старались не собираться в дорогу, никуда далеко от дома не уезжать. Если же собрались куда-то ехать, опять же существовала примета: если в грязи первой завязла правая нога, это к удаче. Ну а если левая — то сами понимаете, и Терентий тут ни при чем…

Зато дома можно было заняться важным делом: например, присмотреться к поведению пауков. Если появились молоденькие паучки — все, тепло впереди! О тепле говорили и распустившиеся «сережки» на ольхе. А если старые паучищи сидят на самом верху своих паутин, жди дурной погоды и заморозков. Следили и за ветром. Если с утра он задул с юга-запада — хорошо, к хорошей погоде. Но если вдруг потом переменился и начал дуть с севера или северо-запада — жди дождей через день-два.

* Именины в этот день у Александра, Григория, Дмитрия и Терентия, Федора, Якова и Максима.

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