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В западных районах Югры ожидается сильный ветер
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В западных районах Югры ожидается сильный ветер 

АиФ Югра 47 минут назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают югорчан о неблагоприятном погодном явлении.
23 апреля днем в западных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается усиление ветра до 12 — 17 м/с.
Также в этот день ожидаются местами небольшие, в западных районах умеренные осадки в виде снега, переходящего в дождь, слабые гололедные явления. Температура воздуха ночью -3, -8 ºС, при прояснениях -10, -15 ºС, днем +4, +9 ºС, в северных районах +2, -3 ºС.
24 апреля ветер утихнет (юго-восточный с переходом на северный умеренный). Осадки в виде снега и дождя ожидаются в большинстве районов. Температура воздуха ночью +3, -2 ºС, при прояснениях -6, -11 ºС, днем +4, +9 ºС, местами 0, -5 ºС.
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