Почти 337 тысяч югорчан получили единовременную выплату

5 000 рублей получили уже 336 900 югорчан, из них в беззаявительном порядке 135 400. Об этом сообщил в департаменте соцразвития Югры, по состоянию на 20 апреля.

С января 2018 года 65,4% жителей Югры уже получили данную единовременную выплату. Всего же таких заявителей — 515 000 человек.

За динамикой выплат можно следить на сайте окружного департамента социального развития.

Напомним, что единовременная выплата полагается всем югорчанам, родившимся и проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года.