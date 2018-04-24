Ещё
Почти 337 тысяч югорчан получили единовременную выплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 337 тысяч югорчан получили единовременную выплату 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
5 000 рублей получили уже 336 900 югорчан, из них в беззаявительном порядке 135 400. Об этом сообщил в департаменте соцразвития Югры, по состоянию на 20 апреля.
С января 2018 года 65,4% жителей Югры уже получили данную единовременную выплату. Всего же таких заявителей — 515 000 человек.
За динамикой выплат можно следить на сайте окружного департамента социального развития.
Напомним, что единовременная выплата полагается всем югорчанам, родившимся и проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года.
Подать заявление на получение единовременной выплаты можно на сайте госуслуг. Выплата приурочена к объявленному Президентом России Десятилетию детства, 25-летию Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации.
АиФ Югра: последние новости
Югру ожидает мокрый снег и колебания температуры Жителей Ханты-Мансийска приглашают для участия в шествии «Бессмертный полк» В Ханты-Мансийском округе увеличится минимальная зарплата
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины243
Кремль готовит суперманевр
Британия ответила РФ по делу Скрипаля
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
Что Россия проиграла в Армении
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение