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Тёплые ночи ждут хабаровчан на этой неделе
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Тёплые ночи ждут хабаровчан на этой неделе 

Хабаровский край сегодня 49 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По-весеннему тёплая погода продержится на большей части региона на этой неделе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в Хабаровском гидрометцентре. Однако 26 апреля ожидается небольшой циклон, который принесёт осадки в виде дождей в южных и центральных районах, и мокрого снега на севере.
— Первая ночь этой недели, как и сегодняшняя, ещё будет холодной, в южных и центральных районах от -3 до +3 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — А вот в последующие ночи температура будет повышаться от +5 … +10 на юге до +7 … +12 к концу недели. Дневные температуры до 26 апреля будут ещё высокими от +18 до +25 градусов, севернее в пределах +15 … +20. Но после прохождения циклона дневные температуры несколько понизятся: +15 … +20 будет на юге, +13 … +18 в центральных районах, в пределах +10 … +15 градусов ожидается на севере.
Такой температурный фон сохранится до конца апреля. Ветер будет дуть преимущественно западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, хотя при прохождении циклона возможно усиление до 7-12 метров в секунду. Сильных обложных дождей синоптики не ожидают, но и совершенно сухой погоды в районах Хабаровского края не будет. На Амуре продолжится ледоход.
— Подвижки льда сейчас отмечаются у Комсомольска-на-Амуре, южнее Амур практически полностью очистился, — добавила Галина Брынцева.
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