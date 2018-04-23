Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля ночью в западных и северных районах, днем в западных, центральных и верхнеленских районах ожидается западный,

северо-западный ветер 14-19 м/с, местами осадки в виде дождя

переходящего в мокрый снег.

23 апреля днем в северных районах ожидается западный, юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, местами 20-25 м/с, осадки в виде дождя

переходящего в мокрый снег и снег.

В период действия особого

противопожарного режима вводится категорический запрет на использование

открытого огня: недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение

требований пожарной безопасности, особенно в условиях сильного ветра

может привести к катастрофическим последствиям — абсолютно все природные

пожары чрезвычайно опасны, поскольку огонь разгорается очень быстро.

Несмотря на постоянный мониторинг пожароопасных районов, к моменту

обнаружения стихийного бедствия они нередко успевают охватить немалое

пространство. Особенно опасны пожары, возникающие в засуху, поскольку

охватывают территорию в сотни тысяч гектаров, уничтожая расположенные

возле леса населённые пункты и сельскохозяйственные угодья.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».