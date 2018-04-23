Ещё
Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля ночью в западных и северных районах, днем в западных, центральных и верхнеленских районах ожидается западный,
северо-западный ветер 14-19 м/с, местами осадки в виде дождя
переходящего в мокрый снег.
23 апреля днем в  северных районах ожидается западный, юго-западный с переходом на  северо-западный ветер 15-20 м/с, местами 20-25 м/с, осадки в виде дождя
переходящего в мокрый снег и снег.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер  пожарной безопасности при усилении ветра.
В период действия особого
противопожарного режима вводится категорический запрет на использование
открытого огня: недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение
требований пожарной безопасности, особенно в условиях сильного ветра
может привести к катастрофическим последствиям — абсолютно все природные
пожары чрезвычайно опасны, поскольку огонь разгорается очень быстро.
Несмотря на постоянный мониторинг пожароопасных районов, к моменту
обнаружения стихийного бедствия они нередко успевают охватить немалое
пространство. Особенно опасны пожары, возникающие в засуху, поскольку
охватывают территорию в сотни тысяч гектаров, уничтожая расположенные
возле леса населённые пункты и сельскохозяйственные угодья.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».
Хот: последние новости
В Иркутской области в период проведения ЕГЭ впервые будет работать ситуационный центр Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Иркутской области 24 апреля 23 свидетельства на приобретение жилья вручены жителям поселков Тайшетского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ257
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России211
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию31
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США348
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию225
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение