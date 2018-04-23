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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются 24 апреля по Иркутской области
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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются 24 апреля по Иркутской области 

АиФ Иркутск 46 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
МЧС по Иркутской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в регионе 24 апреля.
Информацию подтверждает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ближайшие сутки погода ухудшится. 24 апреля местами усилится ветер от 12 до 17 м/с. Днём в западных и северных районах местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега.
С особым вниманием к непогоде стоит отнестись водителям. На дорогах при снеге ожидается гололедица, в северных районах местами снежный накат. Соблюдайте скоростной режим.
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