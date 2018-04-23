Мокрый снег и сильный ветер ожидаются 24 апреля по Иркутской области

МЧС по Иркутской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в регионе 24 апреля.

Информацию подтверждает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ближайшие сутки погода ухудшится. 24 апреля местами усилится ветер от 12 до 17 м/с. Днём в западных и северных районах местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега.

С особым вниманием к непогоде стоит отнестись водителям. На дорогах при снеге ожидается гололедица, в северных районах местами снежный накат. Соблюдайте скоростной режим.