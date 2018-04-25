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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончится дождь
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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончится дождь 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня и завтра в Новосибирске будет идти дождь. После этого осадки прекратятся.
Вместе с дождями в город пришёл и порывистый ветер до 19 м/с.
«До 26-го местами небольшой дождь ещё по городу вероятен, а 27-го без осадков. Ветер будет слабеть, [он будет] западного направления: 26-го — 5–10 м/с, 27-го — 3–8 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Сегодня, 25 апреля, днём ожидается 13–15 градусов, но затем пройдёт холодный фронт и температура понизится.
Ночью 26 апреля будет всего +2…+4 градуса, днём — +10…+12 градусов. В четверг, 27 апреля, погода существенно не изменится: от 0 до +2 ночью, +10…+12 днём.
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 Ещё 5 источников 
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