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Погода 24-26 апреля в Новосибирске: бесконечные дожди
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Погода 24-26 апреля в Новосибирске: бесконечные дожди 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ночные температуры будут слабоположительными: 24 апреля до +2, +4 градусов, 25 апреля до +7, +9 градусов, 26 апреля до +5, +7 градусов. Дневные температуры на протяжении всех трех дней будут достигать в Новосибирске +13, +16 градусов. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +18, +20 градусов, а в северных районах в пятницу может похолодать до +8, +10 градусов.
«Нашу территорию штурмуют один за другим циклоны. В ближайшие три дня прогноз по осадкам неутешительный — с осадками. Конечно, не повсеместно и с перерывами», — пояснила заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. По ее словам, на западе и северо-западе области возможен даже мокрый снег.
Погода будет дополняться прерывистым ветром — в Новосибирске до 14—
15 метров
в секунду, по области до  20 метров
в секунду. В целом это обычная апрельская погода, отметила Марина Виноградова, и ничего экстраординарного в ней нет.
Московские синоптики из Росгидрометцентра согласны с новосибирскими коллегами за тем лишь исключением, что ожидают дожди в основном по ночам.
«Яндекс. Погода» прогнозирует более холодный температурный фон: не выше +10, +13 градусов во вторник и среду и около +10 градусов в четверг. Такую же погодную картину описывает и зарубежный сервис Weather.com, который, однако, предсказывает дожди лишь в среду.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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