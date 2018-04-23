Погода 24-26 апреля в Новосибирске: бесконечные дожди

Ночные температуры будут слабоположительными: 24 апреля до +2, +4 градусов, 25 апреля до +7, +9 градусов, 26 апреля до +5, +7 градусов. Дневные температуры на протяжении всех трех дней будут достигать в Новосибирске +13, +16 градусов. При этом в южных районах области воздух может прогреться до +18, +20 градусов, а в северных районах в пятницу может похолодать до +8, +10 градусов.

«Нашу территорию штурмуют один за другим циклоны. В ближайшие три дня прогноз по осадкам неутешительный — с осадками. Конечно, не повсеместно и с перерывами», — пояснила заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова . По ее словам, на западе и северо-западе области возможен даже мокрый снег.

Погода будет дополняться прерывистым ветром — в Новосибирске до 14—

15 метров

в секунду, по области до 20 метров

в секунду. В целом это обычная апрельская погода, отметила Марина Виноградова, и ничего экстраординарного в ней нет.

Московские синоптики из Росгидрометцентра согласны с новосибирскими коллегами за тем лишь исключением, что ожидают дожди в основном по ночам.

«Яндекс. Погода» прогнозирует более холодный температурный фон: не выше +10, +13 градусов во вторник и среду и около +10 градусов в четверг. Такую же погодную картину описывает и зарубежный сервис Weather.com, который, однако, предсказывает дожди лишь в среду.