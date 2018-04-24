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За неделю до мая Екатеринбург завалило мокрым снегом
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За неделю до мая Екатеринбург завалило мокрым снегом 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
До окончания календарной весны осталось чуть больше месяца. Тем не менее, настоящее тепло, кажется, даже не думает наступать. За неделю до мая Екатеринбург завалило снегом, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
Еще утром ничто не предвещало беды: на дорогах было сухо, дул прохладный ветер. Однако ближе к обеду, как и обещали синоптики, погода испортилась окончательно и начал идти снег.
За несколько часов успело выпасть такое количество осадков, что кажется, будто до этого снег и не таял. Горожане вновь кутаются в шарфы и воротники своих курток. Снег падает прямо в лицо, из-за чего идти очень сложно. А на дорогах из-за выпавших и тающих осадков вновь образовалась грязь.
Уже сейчас город встал в 7-балльные пробки. По традиции, в заторах стоят проспект Ленина, улица Малышева и Куйбышева. По данным Яндекс. Карт, на дорогах Екатеринбурга произошло более 20 аварий.
Синоптики прогнозируют: 24 апреля, во второй половине дня, а также утром 25 апреля на дорогах Свердловской области ожидается гололед.
При этом специалисты обещают, что горожанам еще недолго осталось мучаться от непогоды. Так, по прогнозам Уралгидромета, завтра в уральской столице снова пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днем поднимется до +6, +8 градусов. А вот уже в четверг, 26 апреля, существенных осадков не предвидится. Столбик термометра днем поднимется до 11-13 градусов выше нуля. В пятницу, 27 апреля, синоптики обещают только дождь, мокрый снег возможен ночью. Температура составит 10-12 градусов тепла.
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