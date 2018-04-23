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В Екатеринбурге на этой неделе будет дождливо и снежно
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В Екатеринбурге на этой неделе будет дождливо и снежно 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На этой неделе в Екатеринбурге будут идти дожди и мокрый снег. Как рассказала E1.RU главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, без осадков могут обойтись только два дня — четверг, 26 апреля, и суббота, 28 апреля.
— Погода в Екатеринбурге пока остается неустойчивой, ожидаются частые кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, — сказала она. — Температура умеренная, ночная — -1… +2 °С, дневная — +3… +8 °С, во второй половине недели — до +11 °С.
В понедельник, 23 апреля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +2… +4 °С, днём — +11… +13 °С. Ветер юго-восточный, южный 6–11 м/с, порывы до 15 м/с.
Во вторник, 24 апреля, будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег ночью, дождь — днём. Температура воздуха ночью +1… +3 °С, днём — +7… +9 °С. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с.
В среду, 25 апреля, переменная облачность, небольшой мокрый снег ночью, дождь — днём. Температура воздуха ночью -2… +2 °С, днем — +7… +9 °С. Ветер северо-западный 4–9 м/с.
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