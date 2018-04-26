В Екатеринбурге к выходным потеплеет «по-летнему»

В четверг, 26 апреля, погода даст екатеринбуржцам передышку. Днем нас ждет переменная облачность, без осадков. Ни дождя, ни снега синоптики Свердловского гидрометцентра сегодня не обещают. Воздух прогреется до +10… +12 °С. Скорость ветра — 4–9 метров в секунду.

В конце рабочей недели осадки на Среднем Урале возобновятся и, по предварительным прогнозам, продолжатся в выходные.

В пятницу, 27 апреля, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Днем столбики термометров в столице Урала покажут +9… +11 °С, ночью около 0 °С.

В субботу, 28 апреля, будет облачно с прояснениями, осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в Екатеринбурге +12… +14 °С, а по области до +15 °С. Ночью будет до +6 °С.

В воскресенье будет пасмурно и временами дождливо.