Переправу через Анадырский лиман закрыли на Чукотке с рекордным опережением графика

Сергей Басов. ТАСС , 23 апреля. Аномально теплая погода в столице Чукотского автономного округа стала причиной официального закрытия переправы через Анадырский лиман с рекордным опережением графика. Межведомственная комиссия сегодня, 23 апреля, официально закрыла региональный участок ледовой переправы, а в минувшую пятницу и федеральный, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник госинспектор Анадырского инспекторского участка ГИМС окружного МЧС

"Обычно мы закрываем переправу к первому мая, но нынешняя погода внесла свои коррективы. Сейчас на трассах, ведущих в окружной аэропорт с седьмого и восьмого причалов до поселков Шахтерский и Угольные Копи, попадаются участки, на которых есть вода. И хотя толщина льда там достигает 60 сантиметров, дорожная компания уже не может обслуживать трассы. Поэтому наша комиссия приняла решение закрыть обе, поскольку передвижение по ним автомобилистов стало опасным для жизни", — отметил собеседник агентства.

Днем в столице Чукотки отмечается устойчивая температура — плюс три градуса. Перевозка пассажиров официально разрешена только судам на воздушной подушке и ТРЭКОЛам (внедорожникам). Однако многие водители на легковом транспорте пренебрегают запретом и продолжают пользоваться трассой, объезжая участки с водой.