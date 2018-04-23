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Переправу через Анадырский лиман закрыли на Чукотке с рекордным опережением графика
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Переправу через Анадырский лиман закрыли на Чукотке с рекордным опережением графика 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Аномально теплая погода в столице Чукотского автономного округа стала причиной официального закрытия переправы через Анадырский лиман с рекордным опережением графика. Межведомственная комиссия сегодня, 23 апреля, официально закрыла региональный участок ледовой переправы, а в минувшую пятницу и федеральный, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник госинспектор Анадырского инспекторского участка ГИМС окружного МЧС Сергей Басов.
"Обычно мы закрываем переправу к первому мая, но нынешняя погода внесла свои коррективы. Сейчас на трассах, ведущих в окружной аэропорт с седьмого и восьмого причалов до поселков Шахтерский и Угольные Копи, попадаются участки, на которых есть вода. И хотя толщина льда там достигает 60 сантиметров, дорожная компания уже не может обслуживать трассы. Поэтому наша комиссия приняла решение закрыть обе, поскольку передвижение по ним автомобилистов стало опасным для жизни", — отметил собеседник агентства.
Днем в столице Чукотки отмечается устойчивая температура — плюс три градуса. Перевозка пассажиров официально разрешена только судам на воздушной подушке и ТРЭКОЛам (внедорожникам). Однако многие водители на легковом транспорте пренебрегают запретом и продолжают пользоваться трассой, объезжая участки с водой.
Анадырский лиман — часть одноименного залива. Главный аэропорт Чукотки — «Угольный» располагается на другой стороне лимана от Анадыря. Зимой и весной при наличии устойчивого льда трасса открыта для передвижения автомобилей. Часть лета по акватории ходят суда на воздушной подушке, а затем — баржи и катера. Осенью, пока на лимане не встанет лед, перебраться через водную преграду можно только на вертолете.
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