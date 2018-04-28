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Власти Бурятии в праздники усилят контроль за пожароопасной обстановкой в лесах
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Власти Бурятии в праздники усилят контроль за пожароопасной обстановкой в лесах 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Восток-Телеинформ
УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Лесники, спасатели и полицейские Бурятии усилят контроль за пожароопасной обстановкой в лесах в праздничные дни. Об этом сообщили журналистам в субботу в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"В предстоящие выходные на территории лесного фонда Бурятия будет проводиться усиленное патрулирование лесов с целью выявления нарушений особого противопожарного режима", — сообщили в ведомстве.
В ближайшие дни в Бурятии, по прогнозу синоптиков, ожидается сухая теплая погода. Местами по юго-западу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
По данным РАЛХ, за прошедшие сутки на территории региона проводились работы по тушению 2 очагов возгораний. «Из них очаг в Еравнинском районе ликвидирован, площадь, пройденная огнем, составила 50 га. На ликвидации работали пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов и сотрудники лесной охраны. Второй очаг в Кижингинском районе по состоянию на утро 28 апреля действовал на площади менее 1 га», — сообщили в пресс— службе РАЛХ.
В зоне космического мониторинга в регионе зарегистрировано 10 термоточек на территории Баунтовского и Еравнинского районов, их общая площадь — 2,3 тыс. га. «Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что данные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — отметили в ведомстве.
С 16 апреля на территории Республики Бурятия (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим. Разжигание костров, выжиганий сухой травы на всех категориях земель запрещен.
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