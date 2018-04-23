Хабаровчане начнут май с четырех выходных подряд

Первая неделя мая стартует в Хабаровском крае с четырех выходных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отдыхать жители региона начнут 29 апреля, а на работу выйдут только в четверг, 3 мая.

Правда, чтобы уйти на майские праздники, всем, кто обычно работает с понедельника по пятницу, придется трудиться в субботу — выходной перенесли на 30 апреля. В среду, 2 мая жители региона отдохнут за счет переноса праздничного дня с 7 января, который приходился на воскресенье. Таким образом, отмечать День весны и труда Хабаровский край будет с 29 апреля по 2 мая включительно.

В честь Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, будет лишь один выходной. При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ , будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня.

Подробный календарь праздничных дней года ранее публиковало ИА «Хабаровский край сегодня».