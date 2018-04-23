Екатеринбуржцев ждет длинная рабочая неделя и 4 выходных подряд

Эта неделя для работающих россиян будет длинной — трудиться придётся с понедельника по субботу. Зато потом начнутся мини-каникулы, целых четыре выходных дня подряд — с 29 апреля по 2 мая. Дальше еще два дня поработать (четверг, 3 мая, и пятница, 4 мая) — и снова выходные.

1 мая страна отметит День весны и труда, в Екатеринбурге , как всегда, пройдет демонстрация. В этот же день горожане устроят Монстрацию — шествие с шуточными и абсурдными лозунгами. Правда раньше Монстрация проходила в центре, а в этом году участников отправили на Вторчермет.

Следующий праздничный выходной екатеринбуржцев ждет 9 мая в День Победы, он будет всего один.