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Екатеринбуржцев ждет длинная рабочая неделя и 4 выходных подряд
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Екатеринбуржцев ждет длинная рабочая неделя и 4 выходных подряд 

e1.ru 58 минут назад
Фото: e1.ru
Эта неделя для работающих россиян будет длинной — трудиться придётся с понедельника по субботу. Зато потом начнутся мини-каникулы, целых четыре выходных дня подряд — с 29 апреля по 2 мая. Дальше еще два дня поработать (четверг, 3 мая, и пятница, 4 мая) — и снова выходные.
1 мая страна отметит День весны и труда, в Екатеринбурге, как всегда, пройдет демонстрация. В этот же день горожане устроят Монстрацию — шествие с шуточными и абсурдными лозунгами. Правда раньше Монстрация проходила в центре, а в этом году участников отправили на Вторчермет.
Следующий праздничный выходной екатеринбуржцев ждет 9 мая в День Победы, он будет всего один.
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