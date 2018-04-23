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Приметы 23 апреля: по народному календарю — Руфов день
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Приметы 23 апреля: по народному календарю — Руфов день 

Мир24 2 часа назад
Фото: NEWS.BCM.ru
По народному календарю 23 апреля в России — Руфов день или Терентий Маревный. В этот день обычно на Руси окончательно таял снег, сообщает «МИР 24».
По погоде в этот день определяли и будущее лето. Если вечер 23 апреля был теплым, то лето должно было быть жарким. Кроме того, солнце в этот могло показаться в некоторой дымке. Отсюда и добавилось название святого Терентия — Маревный.
Верующие 23 апреля также почитали мучеников, пострадавших за веру в середине 200-х годов. Среди них Терентий, Руф и другие.
Напомним, 20 апреля по народному календарю праздновали Акулинин (или Акилин) день. Считалось, что именно в этот день просыпаются русалки.
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