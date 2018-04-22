Приморцев ждет погода как в Таиланде

Очень высокие температуры воздуха ждут Приморье на этой неделе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

По данным прогнозов, в среду и четверг в крае вновь может установиться жаркая, как в субботу, погода — местами около +30. В среду во Владивостоке термометр может вновь перепрыгнуть отметку в +20 градусов.

«Такая погода будет способствовать усложнению пожароопасной обстановке в крае, поэтому будьте аккуратны с огнем!», — предупреждает автор блога.

При этом, по его словам, серьезных циклонов на этой неделе не предвидится, лишь с четверга на пятницу будут проходить атмосферные фронты, которые вызовут дожди в крае.