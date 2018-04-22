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Приморцев ждет погода как в Таиланде
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Приморцев ждет погода как в Таиланде 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Очень высокие температуры воздуха ждут Приморье на этой неделе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
По данным прогнозов, в среду и четверг в крае вновь может установиться жаркая, как в субботу, погода — местами около +30. В среду во Владивостоке термометр может вновь перепрыгнуть отметку в +20 градусов.
«Такая погода будет способствовать усложнению пожароопасной обстановке в крае, поэтому будьте аккуратны с огнем!», — предупреждает автор блога.
При этом, по его словам, серьезных циклонов на этой неделе не предвидится, лишь с четверга на пятницу будут проходить атмосферные фронты, которые вызовут дожди в крае.
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