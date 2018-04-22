Арбузный снег: странный феномен, поражающий путешественников

Когда все радуются весне и нежатся под солнцем, отчаянные альпинисты жаждут подняться высоко в горы, где их еще ждет снег. Именно им удается увидеть нестандартное зрелище — красный снег, который пахнет свежим арбузом. Прежде, чем выяснилось что провоцирует это явление, ученые имели сразу несколько теорий его происхождения.