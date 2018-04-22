Арбузный снег: странный феномен, поражающий путешественников 

Когда все радуются весне и нежатся под солнцем, отчаянные альпинисты жаждут подняться высоко в горы, где их еще ждет снег. Именно им удается увидеть нестандартное зрелище — красный снег, который пахнет свежим арбузом. Прежде, чем выяснилось что провоцирует это явление, ученые имели сразу несколько теорий его происхождения.
Из-за своего цвета и несколько неожиданного запаха такой снег многие именуют арбузным и увидеть его можно в теплую пору года. Чем мокрее становится снег, тем впоследствии интенсивнее он пахнет, а его цвет кажется ярче. Можно встретить нежный розовый цвет или насыщенный бордовый, а после таяния этот снег превращается в воду такого же оттенка. Первые упоминания об арбузном снеге найдены в записях Аристотеля, однако долгое время никому не удавалось найти этому объяснение. В мае 1818 капитан одного из принадлежащих Британии кораблей Джон Росс стал свидетелем розовых рек в Гренландии, которые стекали с горных вершин. Именно он привез ради исследований пробу этой воды, которую подвергли разного рода опытам. Однако никто не смог получить ответ, почему снег самопроизвольно окрасился в такой цвет, а все выводы основывались лишь на догадках. Некоторые эксперты предполагали, что падение метеорита вызвало такой цвет снега, или же, что тайна скрывается в составе горной породы той местности. В итоге капитан Росс опубликовал работу о своей экспедиции, в которой описал такое явление, как арбузный снег. Наиболее правдоподобным предположением о происхождении этого явления стало мнение ботаника Роберта Брауна, который был уверен, что цвет снегу придают особые водоросли. Только с развитием науки люди смогли подтвердить теорию об особенном виде водорослей, который именовали «Снежной хламидомонадой». Эта водоросль предпочитает развиваться при невысоких температурах, а весной, когда солнце становится ярче и дольше, наступает период ее размножения. В это время микроскопическое растение поднимается ближе к теплу, а благодаря своему цвету оно лучше вбирает свет и растапливает вокруг себя снег. При контакте с воздухом эта водоросль испускает тонкий аромат, который подобен запаху свежего арбуза. Альпинисты, которым удалось стать свидетелем такого явления, отмечают, что на вкус такой снег в самом деле немного напоминает арбуз, однако медики не рекомендуют употреблять его в пищу, поскольку есть риск заражения опасными бактериями, обитающими в такой среде. Чтобы увидеть арбузный снег следует выбрать подходящее время таяния снегов в Альпах, Арктике, в снегах Гренландии и Сьерра Невады, а также это явление было замечено на Кавказе и, кроме того, Северном Урале.]]>