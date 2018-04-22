Ещё
Синоптики рассказали, что будет в мае в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, что будет в мае в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Синоптики Примгидромета представили прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на май 2018 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальный сайт управления.
По информации специалистов, средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11…+16º, на побережье +5…+10º, что около средних многолетних значений и выше их на 1-1,5º.
Как ожидается, осадков за месяц в целом выпадет больше обычного, а в центральных районах и на севере края — около среднего многолетнего количества.
Primpress: последние новости
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды приморцам на предстоящей неделе Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVII Дельфийских игр в Приморье Пока мы спали: блокировка прокси, причина пожара в «Зимней вишня», туалеты без перегородок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США134
Масляков резко пригрозил Светлакову207
«Путин не ценит слабость»371
США нашли способ сдержать Россию609
Захарова сообщила хорошую новость375
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение