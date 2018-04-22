Синоптики рассказали, что будет в мае в Приморье

Синоптики Примгидромета представили прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на май 2018 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальный сайт управления.

По информации специалистов, средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11…+16º, на побережье +5…+10º, что около средних многолетних значений и выше их на 1-1,5º.

Как ожидается, осадков за месяц в целом выпадет больше обычного, а в центральных районах и на севере края — около среднего многолетнего количества.