Соцсети заполонили фотографии апрельского снега в Москве

Москве и области во второй половине воскресенья выпал небольшой снег. При этом он был кратковременным и затронул не все районы.

По прогнозам синоптиков, снежный покров не установится, так как преимущественно держится положительная температура, и снег тут же тает.

A post shared by Таня (@tanchesmedia) on Apr 22, 2018 at 11:05am PDT A post shared by?? (@dikkkis) on Apr 22, 2018 at 10:16am PDT Однако уже сегодня ночью ожидается, что столбик термометра упадет до минус одного градуса. В ночь на понедельник и в первые два дня грядущей недели осадков не прогнозируется. После прошедшего в выходные шторма на понедельник, 23 апреля, уровень погодной опасности понижен до «зеленого». Ожидается переменная облачность, до 12 градусов тепла днем.

В середине недели — со среды по пяницу — прогнозируются дожди, но температура продолжит расти. Уже в воскресенье — до плюс 17 градусов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ