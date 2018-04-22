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Соцсети заполонили фотографии апрельского снега в Москве
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Соцсети заполонили фотографии апрельского снега в Москве 

Мир24 1 час назад
В Москве и области во второй половине воскресенья выпал небольшой снег. При этом он был кратковременным и затронул не все районы.
По прогнозам синоптиков, снежный покров не установится, так как преимущественно держится положительная температура, и снег тут же тает.
A post shared by Таня (@tanchesmedia) on  Apr 22, 2018 at 11:05am PDT  A post shared by?? (@dikkkis) on  Apr 22, 2018 at 10:16am PDT  Однако уже сегодня ночью ожидается, что столбик термометра упадет до минус одного градуса. В ночь на понедельник и в первые два дня грядущей недели осадков не прогнозируется. После прошедшего в выходные шторма на понедельник, 23 апреля, уровень погодной опасности понижен до «зеленого». Ожидается переменная облачность, до 12 градусов тепла днем.
В середине недели — со среды по пяницу — прогнозируются дожди, но температура продолжит расти. Уже в воскресенье — до плюс 17 градусов.
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