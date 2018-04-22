Городские службы занимаются устранением последствий природного катаклизма

В воскресенье, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин навестил пострадавших. В Больнице имени Юдина остаются те, кого штормовой ветер настиг в минувшие выходные на улицах города.

Помощь оказывают

В Больницу имени Юдина в субботу госпитализировали двух мужчин, пострадавших от стихии. Один из них получил травмы головы из-за упавшего на автомобиль дерева, второй был госпитализирован с травмой руки. Сергей Собянин осведомился о самочувствии каждого из них.

Пострадавшие вспоминают происшедшее как страшный сон. Один из них, Игорь Васильевич, получил травму в машине: на нее рухнуло дерево.

— Я звонил в службу спасения где-то в 17:27, и они очень быстро подъехали, — рассказал он. Мужчина также продемонстрировал мэру кадры происшествия на телефоне.

— Сергея Алексеевича сбил с ног порыв ветра, — чуть позже сообщил о другом пациенте Сергей Собянин. Мэр лично узнает о состоянии всех пострадавших.

Главный врач больницы Денис Проценко сообщил главе города, что состояние обоих пациентов на текущий момент стабильное. Сергей Собянин попросил главврача следить за дальнейшим состоянием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления.

— В больницах 16 человек, им оказывается вся необходимая помощь, — заявил мэр. — Один в тяжелом состоянии.

Жизням остальных, говорят врачи, ничего не угрожает.

Школьницу спасти не удалось

Разбушевавшаяся стихия закончилась для одной семьи трагедией. Во время урагана группа подростков гуляла во дворе, у дома. Порыв ветра опрокинул на двух подруг металлический павильон для мусорных баков. Девочек экстренно доставили в больницу.

У одной диагностировали травму головы и ушибы, вторая оказалась в тяжелом состоянии. Школьницу спасти, к сожалению, не удалось.

— Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям, — отметил Сергей Собянин.

Нарушения движения

Сильнейший штормовой ветер «внес коррективы» в привычный городской уклад. В Сокольниках порыв снес светофор.

— Но он все равно продолжает работать, — написали пользователи в соцсети, приложив к комментарию фото вырванного с бетонным основанием светофора на Стромынке.

Натиска стихии не выдерживали рекламные конструкции. А столичный Департамент торговли оперативно предупредил рестораторов о необходимости свернуть работу летних кафе. Сезонные веранды не открылись для посетителей в выходные.

МЧС предупреждало о надвигающейся буре. Сообщения рассылались на телефоны. Покинуть места отдыха помогали сотрудники городских парков. Объявления о разгуле стихии звучали в городской подземке. Власти просили не выходить без надобности на улицу.

Вырванные с корнем

Но эхо шторма звучало всю субботу. В Москве повалило более тысячи деревьев.

— Более 1200 деревьев распилено и вывезено, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Сильному удару непогоды подверглась и Новая Москва. Порывистый ветер с ливнем стал причиной падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Кратковременные отключения электричества были зафиксированы в ряде поселений. Оперативно от передвижных станций были запитаны все социально значимые объекты. Всего одна ночь потребовалась энергетикам, чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей.

Непогода нарушила работу и аэропортов. В них задержали десятки рейсов. Шесть самолетов, направлявшихся в Москву, вынужденно приземлялись в других городах.

Временные трудности испытали и пассажиры Московского центрального кольца. Ветер повредил навес на одной из станций. Сейчас движение полностью восстановлено.

Поговорил с пострадавшими. Сергея Алексеевича сбил с ног порыв ветра. Игорь Васильевич получил травму в машине, на которую рухнуло дерево. В больницах 16 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизням остальных, говорят врачи, ничего не угрожает. pic.twitter.com/xsb5t0dh8T

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 апреля 2018 г.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Шторм — это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями во время бури. За три дня отремонтируем кровли. Электрообеспечение в ТиНАО восстановили. Ураганы и штормы огромной силы, приносящие страдания и разрушения, к сожалению, становятся для Москвы обычным явлением. Будем бороться. На ликвидации последствий стихии работают больше 2000 человек.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Андрей Мищенко , заместитель начальника управления ГО и ЧС по Москве:

— Масштабная работа была проведена столичным управлением МЧС в рамках информирования населения о неблагоприятных погодных явлениях 21 апреля. 54 оперативные группы численностью 650 человек информировали москвичей о приближающемся циклоне и возможных последствиях в связи с его прохождением. Были задействованы элементы оповещения москвичей. В парках и зонах отдыха отдыхающим сообщали об усилении ветра и предупреждали о возможных угрозах в связи со скоростью ожидаемых порывов.

— Во время шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера пострадали две несовершеннолетние девочки, 2002 и 2004 года рождения. Они доставлены в больницу, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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