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«Это уже третья зима? Мы сбились со счета». Канадская газета пишет смешные заголовки про погоду
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«Это уже третья зима? Мы сбились со счета». Канадская газета пишет смешные заголовки про погоду 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Издание канадского города Эдмонтон «Edmonton Journal» делает прогнозы погоды с очень забавными заголовками. Самые смешные из них — в подборке «360».
Заголовки получаются смешные и саркастичные. Судя по ним в Эдмонтон не спешит приходить весна. На новости погоды обратил внимание один из пользователей Twitter. Он выложил подборку скринов о погоде с подписью «Кто пишет эти заголовки».
Эдмонтон называют одним из самых красивых и стремительно развивающихся городов Канады. Он расположен в 220 километрах к востоку от Канадских скалистых гор, на берегах реки Норт-Саскачеван. Город является центром канадской провинции Альберт.
Это один из главных образовательных и исследовательских центров Канады. Здесь размещен Канадский институт нанотехнологий. В Эдмонтоне также была основана известная компания BioWare, занимающаяся производством компьютерных игр.
Также Эдмонтон главный экономический и транспортный центр северной и центральной Альберты и главный центр нефтегазовой промышленности провинции. В 50-х его называли «нефтяной столицей Канады». Отмечается, что там очень высокий уровень жизни, небольшая плотность населения и великолепная природа.
Однако погода, судя по этим заголовкам, любит преподносить местным жителям сюрпризы. Очевидно, что все горожане (и автор колонки о погоде в том числе) отчаянно ждут весну, а природа вместо тепла и солнца посылает им снег и угрюмые тучи. Но канадцы не теряют чувства юмора и легко шутят над собой.
«На улице приятно, выходите попинать мяч или что-то такое»
«Подождите. На улице тепло? Что это за колдовство?»
«Я медленно схожу с ума. Медленно схожу с ума я»
«Выходные были ложью. Снег — единственная истина»
«Снова идет снег. Вот фотография собаки»
«Серый, серый, серый цвет дня»
«Немного снега никому не повредит», — сказал он, всхлипывая
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