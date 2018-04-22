«Это уже третья зима? Мы сбились со счета». Канадская газета пишет смешные заголовки про погоду

Издание канадского города Эдмонтон «Edmonton Journal» делает прогнозы погоды с очень забавными заголовками. Самые смешные из них — в подборке «360».

Заголовки получаются смешные и саркастичные. Судя по ним в Эдмонтон не спешит приходить весна. На новости погоды обратил внимание один из пользователей Twitter. Он выложил подборку скринов о погоде с подписью «Кто пишет эти заголовки».

Эдмонтон называют одним из самых красивых и стремительно развивающихся городов Канады . Он расположен в 220 километрах к востоку от Канадских скалистых гор, на берегах реки Норт-Саскачеван. Город является центром канадской провинции Альберт.

Это один из главных образовательных и исследовательских центров Канады. Здесь размещен Канадский институт нанотехнологий. В Эдмонтоне также была основана известная компания BioWare, занимающаяся производством компьютерных игр.

Также Эдмонтон главный экономический и транспортный центр северной и центральной Альберты и главный центр нефтегазовой промышленности провинции. В 50-х его называли «нефтяной столицей Канады». Отмечается, что там очень высокий уровень жизни, небольшая плотность населения и великолепная природа.

Однако погода, судя по этим заголовкам, любит преподносить местным жителям сюрпризы. Очевидно, что все горожане (и автор колонки о погоде в том числе) отчаянно ждут весну, а природа вместо тепла и солнца посылает им снег и угрюмые тучи. Но канадцы не теряют чувства юмора и легко шутят над собой.

«На улице приятно, выходите попинать мяч или что-то такое»

«Подождите. На улице тепло? Что это за колдовство?»

«Я медленно схожу с ума. Медленно схожу с ума я»

«Выходные были ложью. Снег — единственная истина»

«Снова идет снег. Вот фотография собаки»

«Серый, серый, серый цвет дня»

«Немного снега никому не повредит», — сказал он, всхлипывая