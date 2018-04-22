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В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности
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В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности 

Газета.Ru 47 минут назад
Температура воздуха в российской столице сегодня, 16 апреля, превысила +20 градусов, передает НСН.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что, согласно метеонаблюдениям, это 16-ое апреля стало самым теплым по сравнению с аналогичными датами в период за 70 лет. При этом ранее метеорологи ожидали, что сегодня может быть побит и 100-летний рекорд. 16 апреля 1920 года столбики термометра в Москве дотянулись до отметки в 21 градус выше ноля.
Добавим, ранее синоптики заявили, что наступившая неделя в столичном регионе будет дождливой. По информации специалистов, самые интенсивные осадки ждут москвичей во вторник и среду.
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