В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности 

Температура воздуха в российской столице сегодня, 16 апреля, превысила +20 градусов, передает НСН.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что, согласно метеонаблюдениям, это 16-ое апреля стало самым теплым по сравнению с аналогичными датами в период за 70 лет. При этом ранее метеорологи ожидали, что сегодня может быть побит и 100-летний рекорд. 16 апреля 1920 года столбики термометра в Москве дотянулись до отметки в 21 градус выше ноля.
Добавим, ранее синоптики заявили, что наступившая неделя в столичном регионе будет дождливой. По информации специалистов, самые интенсивные осадки ждут москвичей во вторник и среду.