В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности

Температура воздуха в российской столице сегодня, 16 апреля, превысила +20 градусов, передает НСН.

Как пишет РИА Новости , об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова . Она отметила, что, согласно метеонаблюдениям, это 16-ое апреля стало самым теплым по сравнению с аналогичными датами в период за 70 лет. При этом ранее метеорологи ожидали, что сегодня может быть побит и 100-летний рекорд. 16 апреля 1920 года столбики термометра в Москве дотянулись до отметки в 21 градус выше ноля.

Добавим, ранее синоптики заявили, что наступившая неделя в столичном регионе будет дождливой. По информации специалистов, самые интенсивные осадки ждут москвичей во вторник и среду.