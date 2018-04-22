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В Москву вернулся снег
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В Москве прошел небольшой снег 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: ТАСС
Небольшой снег наблюдается в отдельных районах Москвы в воскресенье.
Мелкий снег жители столицы замечали в центре, на севере и юге города. Как рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос", такой снег будет очень кратковременным и локальным.
"В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная", — рассказал РИА Новости специалист центра погоды Александр Синенков.
Он уточнил, что примерно через час, с заходом солнца осадки совсем прекратятся.
Температура опустилась до 4°C, хотя на прошлой неделе доходила до 20°C.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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