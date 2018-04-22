Все о московском урагане: когда повторится, что нужно укрепить

Ураганы становятся такими частыми гостями в Москве , что уже можно переписывать сюжет «Волшебника Изумрудного города» и потихоньку рыть укрепления, как это делала семья Элли из американского штата Канзас. В субботу власти сделали, казалось, все возможное, чтобы избежать потерь: о ненастье предупреждали, что называется, из каждого утюга, все парки заблаговременно закрыли… И все же — двое погибших (в Москве и Подмосковье ), десятки пострадавших. «КВ» с помощью читателей постарался извлечь уроки из субботнего ЧП.

Откуда пришел ураган?

Сразу заметим: сами синоптики считают события 21 апреля аномалией. Ведь утренняя погода в Москве была характерна скорее для конца мая, а вечерняя — для ноября.

— Контраст в зоне фронта составил 15 градусов: у нас +20, с северной части этого фронта было +5, — объясняет ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец . — Там пошли заряды снега, столкновение двух этих разнородных масс вызвало мощнейшие конвективные потоки, которые являются дестабилизирующим фактором для формирования мощных кучевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Верхняя кромка облаков повышается до 8–10 км, упирается в стратосферу. Такие облака всегда сопровождаются шквалистым ветром.

В итоге порывы ветра во Внукове достигали 30 метров в секунду: это настоящий ураганный ветер, немыслимое, как говорит эксперт, для апреля значение.

— Такого никогда не было в апреле за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. В Москве порывы ветра достигали 15 м/с, за КВАД — 19–24 м/с. Ветер такой силы, более 20 м/с, бывает в апреле раз в десять лет, — сообщил синоптик.

Сильнее всего ураган ударил по южной, восточной и северной частям города. Пик разгула стихии пришелся на период с 16.00 до 17.30. Именно в это время медики фиксировали десятки звонков от очевидцев с просьбой прислать бригаду «скорой помощи» для пострадавших.

Кто попал под удар стихии?

Самая жуткая трагедия произошла в Западном Дегунине. В районе дома 14 по Новой улице порыв ветра снес пластиковое ограждение мусорных баков. Как рассказали очевидцы, конструкция сначала накренилась, а в следующую секунду поднялась в воздух и рухнула на трех пробегавших мимо по пешеходной дорожке девочек-подростков. Одна из них, 13-летняя София, без сознания была доставлена в больницу в тяжелейшем состоянии и спустя несколько часов скончалась. Ее подругам повезло куда больше. Девочки смогли самостоятельно выбраться из-под обломков. Одной из них врачи оказали помощь на месте. Другую, 12-летнюю Алину, госпитализировали с сотрясением мозга.

Как рассказали «КВ» очевидцы, ограждение мусорной площадки не было закреплено. В плохую погоду местные жители старались обходить хлипкую конструкцию стороной. Небольшого порыва ветра хватало, чтобы пластиковые дверцы начинали открываться, ударяя по проходящим мимо людям. На жалобы жильцов коммунальщики не реагировали. Однако сразу после трагедии управдомы вернули заграждение на место и прикрутили его к асфальту.

Два человека попали на больничную койку из-за наспех закрепленных крыш. Так, на Ленинском проспекте ветер сорвал козырек с продуктового магазина, расположенного на первом этаже жилого дома. Стальной лист поднялся в воздух, приземлился сначала на забор, а затем упал на проходящего мимо 60-летнего Валерия Валькова. Пенсионер получил перелом плечевой кости. А на юге Москвы, возле метро «Котельники», рухнула металлическая крыша размером 10 на 15 метров расположенного рядом с выходом из подземки торгового павильона. Огромная конструкция с головой накрыла 22-летнюю Екатерину Смирнову , которая вышла из сабвея и направлялась к автобусной остановке.

На Амурской улице в районе дома 1 на пешехода свалился рекламный щит. Мужчина с серьезными травмами попал в реанимацию одной из городских больниц.

Несколько москвичей пострадали из-за упавших деревьев. На двух женщин ствол рухнул прямо на территории Боткинской больницы. Подоспевшие медики сразу же отправили раненых в реанимацию. На Борисовской улице жертвой урагана стал 60-летний Анри Фанкини, получивший из-за удара веток перелом плеча.

56-летнего Игоря Придачина едва не отправило на тот свет огромное дерево, которое свалилось на крышу его автомобиля, когда мужчина ехал по Шипиловскому проезду. По счастливой случайности ствол упал буквально в нескольких сантиметрах от его головы. Пострадавший смог выбраться из искореженной машины и самостоятельно вызвал медиков, полицию и МЧС . У водителя врачи диагностировали сильное сотрясение мозга. Спасатели заявили, что мужчине крупно повезло: кроме дерева на его «Шевроле» упал еще и оборванный электрический кабель. Зато машину придется отправлять в утиль. «Железный конь» остался без лобового стекла, а крышу вдавило внутрь практически до уровня сидений. Водитель сетует на отсутствие страховки каско и намерен судиться с коммунальщиками, так как упавшее дерево было старым и, судя по фотоснимкам, гнилым. Кстати, вчера Игоря Васильевича навестил в больнице мэр Москвы Сергей Собянин . И тоже посмотрел апокалиптические фотографии.

Также упавшее дерево покалечило женщину с маленьким ребенком на Сумской улице. По словам очевидцев, 37-летняя Васила Абдумамедова под дождем и сильным ветром как ни в чем не бывало сидела на скамейке возле дома. Ее трехлетняя дочь находилась рядом в прогулочной коляске. Вдруг раздался сильный треск, и несколько крупных веток упали на землю, накрыв собой даму с малышом. В результате ребенок получил сотрясение мозга. Женщина также госпитализирована с травмами, не опасными для жизни.

Не лучше дела обстояли и в Подмосковье. Строительный вагончик в поселке Кардо-Лента Мытищинского района опрокинулся и насмерть придавил 36-летнего мужчину… Пока установлено, что при подготовке строительных работ в поле были поставлены друг на друга бытовки. От сильного порыва ветра верхний вагончик сорвался и рухнул на рабочего.

В самих Мытищах этот поселок популярностью не пользуется. Раньше тут работала фабрика, выпускавшая игольчатую ленту для текстильной промышленности. Сейчас это промзона со складскими помещениями. Поселок небольшой, находится рядом с крупным полигоном ТБО «Каргашино». «Здесь, — говорят мытищинцы, — редко бывают проверяющие. Что арендаторы хотят, то и строят». Возможно, несоблюдение норм техники безопасности и послужило причиной трагедии. Следствие покажет…

Всего, как сообщают в пресс-службе правительства Московской области, от урагана с разной степенью тяжести пострадали 8 человек, в том числе один ребенок. Все они обратились за медицинской помощью, трое из них вчера еще оставались в стационаре.

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