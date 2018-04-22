Госавтоинспекция предупредила о гололеде в Татарстане 

В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололеда на дорогах в Татарстане, это связано с непогодой, которая установилась на территории республики.23 апреля в Татарстане по прогнозам Гидрометцентра ожидается метель и сильный ветер до 17 метров в секунду. В таких условиях на дорогах может возникнуть гололед. ГИБДД рекомендует не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов, а также соблюдать максимальную внимательность и выбирать безопасную скорость. — Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться с заменой зимних шин на летние и напоминает, что менять резину необходимо при среднесуточной температуре окружающего воздуха выше 5-7 градусов по Цельсию и сохранении данных значений в течение семи дней, — рассказали в Управлении ГИБДД по РТ.