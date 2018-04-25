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Главный синоптик рассказал, каким будет лето в Петербурге
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Главный синоптик рассказал, каким будет лето в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Лето в Северной столице будет теплым и не таким дождливым, как раньше, передает «Петербургский дневник». Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.
По словам эксперта, в целом это лето будет лучше, чем в 2016-м и 2017 годах, однако жары ждать все равно не стоит. «Этим летом днем будет около плюс 20 градусов, — пообещал Колесов. — В прошлый год эта температура воздуха тоже наблюдалась на протяжении всего лета, но было очень облачно, не хватало солнца, поэтому тепло не ощущалось». При этом температура воздуха будет периодически отклоняться на 5 градусов выше и ниже нормы.
Несмотря на то, что некоторые летние дни будут прохладными, количество осадков в города снизится, и петербуржцы успеют насладиться по-настоящему теплыми летними деньками. «Тот циклон, что мы наблюдали в 2016-2017 годах, способствовал дождям и облачности. На лето-2018 прогноз более благоприятный, — подчеркнул Колесов. — В этом году осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер».
Самым теплым месяцем станет июль. В целом же, как отметил синоптик, в Петербурге будет такое лето, какого в городе не было уже 15-20 лет — «нормальное и стабильно теплое».
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