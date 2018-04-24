Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

По его мнению, горожане могут рассчитывать на тёплые и солнечные выходные. «В первые 4 дня мая нельзя исключить кратковременных осадков. Днём температура составит около 10-15 градусов тепла, поэтому для выездов за город погода будет благоприятной. Это касается и Ленинградской, и Псковской областей, если кто-то намеревается поехать туда на природу», — рассказал Колесов.

Он также отметил, что у водоёмов будет прохладнее. «У воды температура составит 7-8 градусов тепла», — отметил главный синоптик Петербурга.

Александр Колесов также добавил, что заморозков уже не ожидается. «Что касается ночи, полагаю, что заморозков уже можно не ожидать. Ночная температура составит примерно 1-6 градусов тепла», — заключил метеоролог.