МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о ночных заморозках

Согласно прогнозу МЧС, 23 апреля в Ленобласти ожидается переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 гр., на востоке местами до -10 гр., днем +3…+8 гр, местами до +11 гр. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Жителей региона предупреждают о возможной гололедице на дорогах и просят быть внимательными за рулем.