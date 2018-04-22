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МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о ночных заморозках
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МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о ночных заморозках 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В понедельник, 23 апреля, на территории Ленинградской области ожидаются ночные заморозки до -10 градусов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Согласно прогнозу МЧС, 23 апреля в Ленобласти ожидается переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 гр., на востоке местами до -10 гр., днем +3…+8 гр, местами до +11 гр. Атмосферное давление существенно меняться не будет.
Жителей региона предупреждают о возможной гололедице на дорогах и просят быть внимательными за рулем.
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