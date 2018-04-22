Сильный ветер в московском регионе оценили на «желтый» уровень опасности

19 апреля в московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из‐за сильного ветра, передает телеканал «360».

Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России

Кроме того, в столице и области ночью похолодает до +6…+8 градусов. Днем будет теплее, но несильно — +10…+12 градусов. Погода будет облачная с прояснениями.

"Желтый" уровень объявили и в других областях: Смоленской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и Белгородской.