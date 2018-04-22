Ещё
Сильный ветер в московском регионе оценили на «желтый» уровень опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ветер в московском регионе оценили на «желтый» уровень опасности 

Газета.Ru 34 минуты назад
19 апреля в московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из‐за сильного ветра, передает телеканал «360».
Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.
Кроме того, в столице и области ночью похолодает до +6…+8 градусов. Днем будет теплее, но несильно — +10…+12 градусов. Погода будет облачная с прояснениями.
"Желтый" уровень объявили и в других областях: Смоленской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и Белгородской.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане Более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки В Москве в пятницу ожидается до +14°С
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость189
Скончался Евгений Звягин7
Масляков резко пригрозил Светлакову58
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»564
Макрон дал совет по общению с Путиным128
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение