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Итоги недели: педофил в детской школе, жуткая авария и «половодье в снегу»
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Итоги недели: педофил в детской школе, жуткая авария и «половодье в снегу» 

Vyatka-grad.ru 42 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего преподавателя одной из детских школ искусств Кировской области, обвиняемого в совершении 51 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении своих учениц, а также учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста (всего 5 потерпевших девочек).
Весной 2017 года несколько учениц со своими законными представителями обратились в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях преподавателя.
После проведения стационарной комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы было определено, что обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.
Обвиняемый свою вину признал частично — по нескольким преступным эпизодам.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Авария в Сунском районе
20 апреля в 19 часов 30 минут на 106 км автодороги Киров — Вятские Поляны в Сунском районе произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ — 2114». В результате аварии погибли пять человек: четверо взрослых и 15-летний подросток.
Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» — 27-летний житель Оричевского района Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и, двигаясь в направлении города Кирова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ — 2114».
В результате все пассажиры ВАЗа погибли, а водитель и пассажир Фольксвагена, получив ушибы грудной клетки, находятся на амбулаторном лечении.
Кемеровское эхо все еще звучит…
Судебные приставы вручили постановления, предписывающие закрыть несколько торговых центров в Кирове и Кирово-Чепецке.
В отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и Кирово-Чепецкий МРО СП Управления поступили исполнительные документы о принятии мер по обеспечению исков в виде запрета осуществлять деятельность в торговых центрах «Прайд», г. Киров и «Бельетаж», г. Кирово-Чепецк, а также приостановления эксплуатации зданий развлекательного центра «Гауди Холл» и торгового центра «Зенит».
«При нарушении должниками запрета осуществления деятельности в торговых центрах будут приняты меры административного воздействия, а при наличии оснований — и уголовного преследования», — сообщили в УФССП по кировской области.
Такая переменчивая весна…
Несмотря на погоду за окном, в воскресенье, 15 апреля, на реке Вятке в черте Кирова тронулся лёд. Напомним, в ЦГДМС предсказывали вскрытие реки Вятки в третьей декаде апреля, что на 4-5 дней позже средних сроков.
Помимо ледохода начался и подъем воды в реке. Так, за пятницу уровень воды в Вятке повысился на 36 см и в субботу находился на отметке + 63 см от нулевого поста.
За субботу вода в реке Вятке поднялась еще на 52 см. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Кирова, уровень воды в реке находится на отметке + 115 см от нулевого поста.
А тем временем в Кирове стартовал масштабный ремонт дорог
Старт приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» — 2018 в Кирове дал глава администрации города Илья Шульгин.
Напомним, что в текущем году в Кирове будет отремонтировано 82 участка городских трасс (в 2017 — 61) общей протяженностью 95 км. Объем средств, выделенных на эти цели, составляет 1 миллиард 187 миллионов рублей.
По итогам торгов заключены контракты с крупными местными подрядчиками — предприятиями «Гордормостстрой» (выполнит ремонт 54 участков) и «Вятские автомобильные дороги» (28 участков).
Хотя, погода вносит свои коррективы. Сегодня регион завалило снегом
Несмотря на то, что синоптики и МЧС предвещали выпадение снега в Кировской области, заранее подготовиться к такому сюрпризу от погоды смогли лишь единицы. Дорожники, видимо, не в их числе.
По информации метеорологов в воскресенье в городе выпадет 40 мм осадков. Это 117% от месячной нормы апреля. Снегопады не прекратятся до среды, 2 мая 2018 года.
За эти дни суммарно количество осадков может составить 48 мм. Это 141% от нормы. Температура воздуха с воскресенья по вторник будет держаться на уровне -1…-3 градусов.
Vyatka-grad.ru: последние новости
Снег в Кирове: вся дорожная техника переведена в круглосуточный режим работы Стихия застала «врасплох»: регион завалило снегом За последние сутки уровень воды в Вятке вырос на 2 см
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