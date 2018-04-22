В Башкирии порывом ветра сорвало крышу районной больницы

С крыши Давлекановской районной больницы порывом ветра сорвало профнастил. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 22 апреля.

Вздыбившийся профнастил, как сообщают в МЧС , никак не повлиял на работу медицинского учреждения — больница работает в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехали спасатели и представители местной администрации.

— Ветровые окна препятствуют дальнейшему поднятию профнастила. В целях соблюдения техники безопасности работы по закреплению профнастила запланированы на период установления благоприятных погодных условий, ослабления силы ветра, — сообщили в республиканском МЧС.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду сохранится и в понедельник, 23 апреля.