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В Башкирии порывом ветра сорвало крышу районной больницы
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В Башкирии порывом ветра сорвало крышу районной больницы 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
С крыши Давлекановской районной больницы порывом ветра сорвало профнастил. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 22 апреля.
Вздыбившийся профнастил, как сообщают в МЧС, никак не повлиял на работу медицинского учреждения — больница работает в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.
На место происшествия выехали спасатели и представители местной администрации.
— Ветровые окна препятствуют дальнейшему поднятию профнастила. В целях соблюдения техники безопасности работы по закреплению профнастила запланированы на период установления благоприятных погодных условий, ослабления силы ветра, — сообщили в республиканском МЧС.
Синоптики предупреждают, что сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду сохранится и в понедельник, 23 апреля.
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