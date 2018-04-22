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В Башкирии порыв ветра сорвал профнастил с крыши больницы
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В Башкирии порыв ветра сорвал профнастил с крыши больницы 

Новости Рязани 25 минут назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии в Давлеканово 22 апреля сильный порыв ветра поднял профнастил на крыше 4-х этажного здания центральной районной больницы. ЧП произошло примерно в половине седьмого вечера. Было повреждено 15 кв. метров покрытия крыши.
Как сообщает ToDay News Ufa, в 18:30 тревожный вызов в оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» поступил тревожный вызов. На место ЧП городе Давлеканово прибыли оперативная группа ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» и представители администрации Давлекановского района.
Как выяснилось на крыше районной больницы ветром подняло большой кусок профнастила.
Что бы предотвратить дальнейшее повреждение крыши, были установлены ветровые окна. Они не дают поврежденному профнастилу подниматься.
Больница работает в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.
Профнастил закрепят, как только установятся нормальные погодные условия. Пока это невозможно сделать по технике безопасности.
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