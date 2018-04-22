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Более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки
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Более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки 

Газета.Ru 1 час назад
Более 20% от нормы осадков для апреля выпало в Москве за минувшие сутки, 18 апреля стало одним из самых влажных дней с начала месяца, сообщает РИАМО.
"Восемнадцатое апреля оказался одним из самых влажных дней в этом апреле. Норма апреля — 44 миллиметра осадков, до вчерашнего дня было около 29% (от месячной нормы осадков — ред.), вчера за сутки выпало именно на ВДНХ, потому что на разных станциях по-разному, 9 миллиметров осадков. В сумме 50,7% — половину нормы — мы за 18 дней набрали", — сказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Он добавил, что в четверг осадков в Москве практически не ожидается, местами пройдут кратковременные дожди.
"Следующий сильный дождь будет в субботу", — отметил Цыганков.
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