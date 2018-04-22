Заморозки ожидаются в четырех республиках Северного Кавказа в начале недели

Чечни, Ингушетии и ТАСС , 22 апреля. Заморозки до минус 3 градусов ожидают жителей Карачаево-Черкесии Северной Осетии в начале следующей недели, сообщается в воскресенье на сайте Южного регионального центра МЧС.

"В ночные и утренние часы 23, 24, 25 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Ингушетия от минус 0,1 до 2 градусов, в Республике Северная Осетия-Алания — минус 1-3 градуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим возможны повреждение или гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Ранее сообщалось, что садоводство на Северном Кавказе в последние годы развивается очень активно. В регионах ежегодно закладываются тысячи гектаров новых садов.