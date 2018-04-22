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Заморозки ожидаются в четырех республиках Северного Кавказа в начале недели
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Заморозки ожидаются в четырех республиках Северного Кавказа в начале недели 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 апреля. Заморозки до минус 3 градусов ожидают жителей Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии в начале следующей недели, сообщается в воскресенье на сайте Южного регионального центра МЧС.
"В ночные и утренние часы 23, 24, 25 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Ингушетия от минус 0,1 до 2 градусов, в Республике Северная Осетия-Алания — минус 1-3 градуса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим возможны повреждение или гибель сельскохозяйственных культур, повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Ранее сообщалось, что садоводство на Северном Кавказе в последние годы развивается очень активно. В регионах ежегодно закладываются тысячи гектаров новых садов.
ТАСС: последние новости
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