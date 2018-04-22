Сорок сантиметров апрельского снега парализовали транспорт в Кировской области

Однако по данным синоптиков, настоящие проблемы с апрельским снегопадом для жителей области еще впереди.

Как отмечает издание, на Кировскую область выпало более сорока сантиметров снега. Весенний снегопад застал коммунальные службы города врасплох и парализовал работу транспорта. Водителям приходилось откапывать автомобили, однако езда на них была сопряжена с трудностями — дороги сильно замело.

По данным синоптиков, настоящие проблемы с апрельским снегопадом для жителей области еще впереди. Ожидается, что в воскресенье выпадает еще больше снега. В целом снегопады в области продлятся до второго мая.