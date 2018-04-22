Сорок сантиметров апрельского снега парализовали транспорт в Кировской области 

Однако по данным синоптиков, настоящие проблемы с апрельским снегопадом для жителей области еще впереди.
На ряд регионов России обрушился снегопад. Снег в конце апреля увидели жители Пермского края, Удмуртии, Приволжья, Урала и Кировской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как отмечает издание, на Кировскую область выпало более сорока сантиметров снега. Весенний снегопад застал коммунальные службы города врасплох и парализовал работу транспорта. Водителям приходилось откапывать автомобили, однако езда на них была сопряжена с трудностями — дороги сильно замело.
По данным синоптиков, настоящие проблемы с апрельским снегопадом для жителей области еще впереди. Ожидается, что в воскресенье выпадает еще больше снега. В целом снегопады в области продлятся до второго мая.
Непогода затронула десятки регионов России, в том числе столичный. Ранее сообщалось, что при урагане накануне, 21 апреля, в Москве и области погибли два человека. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве и Подмосковье.