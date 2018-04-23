Ещё
Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным на первую половину дня, выпало 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы. Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных улиц. В администрации Кирова объявили, что из-за непогоды сегодня и завтра школьники могут учиться дистанционно — через сайты учебных заведений и группы в соцсетях. Накануне снимками апрельского снега делились и жители Москвы, пережившие накануне серьезный шторм. Впрочем, снег растаял через несколько часов. А сегодня синоптики обещали, что нормальная весенняя погода придет в регион на днях.
Авторадио: последние новости
Порывистый ветер и гроза ожидаются в Москве в субботу В Центральной России продлен «оранжевый» уровень погодной опасности Ветер до 25 м/с ожидается в понедельник в Башкирии и Татарстане - МЧС
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»142
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня7
На Москву обрушится торнадо33
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране71
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение