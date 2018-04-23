Аномальные апрельские сугробы выросли за ночь в Кировской области 

По данным на первую половину дня, выпало 53 мм осадков — это почти 156% месячной нормы. Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных улиц. В администрации Кирова объявили, что из-за непогоды сегодня и завтра школьники могут учиться дистанционно — через сайты учебных заведений и группы в соцсетях. Накануне снимками апрельского снега делились и жители Москвы, пережившие накануне серьезный шторм. Впрочем, снег растаял через несколько часов. А сегодня синоптики обещали, что нормальная весенняя погода придет в регион на днях.