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В Екатеринбурге больным бабушкам приходится лезть на баррикады
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В Екатеринбурге больным бабушкам приходится лезть на баррикады 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители домов на Свердлова решили отгородиться от внешнего мира заборам, которые они установили по всему периметру заборы. Проблема в том, что во дворе дома находится центральная городская больница № 3.
Как рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, жильцы квадрата домов Свердлова — Азина — Испанских Рабочих — Братьев Быковых установили заборы по всей территории, оставив проход только с улицы Братьев Быковых. Самым популярным проходом к больнице была арка на Свердлова, так как там неподалеку остановка общественного транспорта. Сейчас он закрыт.
«Много лет народ ходил до больницы через арку в доме № 15 на Свердлова и по дороге со стороны Азина. Но неделю назад жители соседних домов преградили доступ к лечебнице через свою территорию. Ограждениями дело не ограничилось. На одной из привычных «тропинок» появились бетонные блоки. Не от врагов, а от земляков», — отметил депутат.
В итоге на выходе из больницы поставили бетонные плиты, через которые приходится перелезать бабушкам, беременным женщинам и простым пациентам больницы. Недавно бетонные плиты поставили друг на друга, полностью заблокировав выход. Альшевских обратился в мэрию и областную прокуратуру с просьбой проверить законность ограждений и плит вокруг объекта социального значения.
Некоторые пользователи социальных сете в солидарны с жителями и считают, что нужно огораживать дом от «вокзального» контингента и мусора, хотя многие считают, что в городе развивается «тренд на заборы»: «От автолюбителей пошла мода на заборы и ограждения, ведь надо где-то парковать свой тазик. Дальше предприимчивые конторы поймали тренд и стали огораживать все дома, имея дань с жильцов. В итоге — весь город в тюрьме из заборов. На самом деле большинство это все устраивает, просто посмотрите на Яндекс-пробки вечером и поймете, почему это всех устраивает», — отмечает пользователь Андрей Старков.
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