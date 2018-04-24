В Екатеринбурге больным бабушкам приходится лезть на баррикады

Жители домов на Свердлова решили отгородиться от внешнего мира заборам, которые они установили по всему периметру заборы. Проблема в том, что во дворе дома находится центральная городская больница № 3.

Как рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских , жильцы квадрата домов Свердлова — Азина — Испанских Рабочих — Братьев Быковых установили заборы по всей территории, оставив проход только с улицы Братьев Быковых. Самым популярным проходом к больнице была арка на Свердлова, так как там неподалеку остановка общественного транспорта. Сейчас он закрыт.

«Много лет народ ходил до больницы через арку в доме № 15 на Свердлова и по дороге со стороны Азина. Но неделю назад жители соседних домов преградили доступ к лечебнице через свою территорию. Ограждениями дело не ограничилось. На одной из привычных «тропинок» появились бетонные блоки. Не от врагов, а от земляков», — отметил депутат.

В итоге на выходе из больницы поставили бетонные плиты, через которые приходится перелезать бабушкам, беременным женщинам и простым пациентам больницы. Недавно бетонные плиты поставили друг на друга, полностью заблокировав выход. Альшевских обратился в мэрию и областную прокуратуру с просьбой проверить законность ограждений и плит вокруг объекта социального значения.