Внимание! Усиление ветра

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля местами по области ожидается

усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. На севере

области на дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного

Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Уважаемые жители! Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными

в обращении с огнем и пожароопасными предметами — усиление ветра

способствует распространению пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной

безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания

мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Любую

информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете