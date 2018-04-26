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Внимание! Усиление ветра
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Внимание! Усиление ветра 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды, 26 апреля местами по области ожидается
усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. На севере
области на дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного
Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
Уважаемые жители! Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными
в обращении с огнем и пожароопасными предметами — усиление ветра
способствует распространению пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и  въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной
безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания
мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на  территории области!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Любую
информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете
сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС  России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.
Хот: последние новости
Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области Минуты больше не нужны, когда есть интернет Более 200 населённых пунктов не готовы к пожароопасному сезону
Комментарии  Ещё 5 источников 
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