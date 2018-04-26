Внимание! Усиление ветра 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля местами по области ожидается
усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. На севере
области на дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного
Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
Уважаемые жители! Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными
в обращении с огнем и пожароопасными предметами — усиление ветра
способствует распространению пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной
безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания
мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Любую
информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете
сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.