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Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области
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Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области 

Хот 23 апреля 2018
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля ночью в западных и северных районах, днем в западных, центральных и верхнеленских районах ожидается западный,
северо-западный ветер 14-19 м/с, местами осадки в виде дождя
переходящего в мокрый снег.
23 апреля днем в  северных районах ожидается западный, юго-западный с переходом на  северо-западный ветер 15-20 м/с, местами 20-25 м/с, осадки в виде дождя
переходящего в мокрый снег и снег.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер  пожарной безопасности при усилении ветра.
В период действия особого
противопожарного режима вводится категорический запрет на использование
открытого огня: недопустимы палы травы и сжигание мусора. Нарушение
требований пожарной безопасности, особенно в условиях сильного ветра
может привести к катастрофическим последствиям — абсолютно все природные
пожары чрезвычайно опасны, поскольку огонь разгорается очень быстро.
Несмотря на постоянный мониторинг пожароопасных районов, к моменту
обнаружения стихийного бедствия они нередко успевают охватить немалое
пространство. Особенно опасны пожары, возникающие в засуху, поскольку
охватывают территорию в сотни тысяч гектаров, уничтожая расположенные
возле леса населённые пункты и сельскохозяйственные угодья.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».
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Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области Карнавальное шествие пройдет в Ангарске 26 мая ХIII Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018» пройдет в Иркутской области
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