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Уровень погодной опасности в Московском регионе понизили до «зеленого»
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Уровень погодной опасности в Московском регионе понизили до «зеленого» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье на 23 апреля объявили «зеленый» уровень погодной опасности, то есть никаких опасных явлений на территории региона не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Зеленый» — это второй из пяти уровней опасности, он обозначает, что оповещение о погоде не требуется.
Такой же уровень объявили на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской областей. На остальной территории Центрального федерального округа объявили «желтый» уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.
На воскресенье в Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 12-17 метров в секунду. «Оранжевый» — это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Московском регионе предстоящей ночью будет минус 2 — 0 градусов, днем — плюс 7-9 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду.
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