В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +20 градусов

Омской области сохранится весеннее тепло. С каждым днём температура будет повышаться. Местами будет идти небольшой.

Так, завтра, 23 апреля, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ночью ожидается -2… +3 °C, при прояснении до -7 °C. Ветер восточный 5-10 м/с. А днём потеплеет до +12 °C, по югу до +17 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 12-17 м/с. Местами будет идти мокрый снег, переходящий в снег.

Во вторник, 24 апреля, температура ночью +4… +9 °C, днём +15… +20 °C. Местами небольшой дождь, днем по северо-западу умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

В среду, 25 апреля. Температура ночью +2…+7°C. Днём столбик термометра поднимется до отметки +13°C. Днём синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с.